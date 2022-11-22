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أخصائية تكشف عن علامة غريبة تؤكد حُب المرأة للرجل بصدق

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العنود الحميد
Native
Teads
الثلاثاء، 22-11-2022 09:48 ص



كشفت صانعة محتوى وأخصائية نفسية سعودية على "تيك توك" تدعى، العنود الحميد، عن علامات إذا ظهرت على المرأة في تعاملها مع الرجل، فإنه تحبه بصدق.

وقالت "الحميد" في مقطع شاركته، عبر التطبيق، "جاءني سؤال على الخاص ، متى تعرف إن المرأة تحبك بصدق؟".

وبينت "الحميد": "المرأة تحب بصدق إذا تزعل منك على أتفه الأسباب، إذا تجادلك في كل شي، إذا تغار عليك من كل شيء، إذا تنكد عليك حياتك، وتنكد على أم اللي جابتك، اعرف أنها تموت على دباديبك".

وأردفت: "إذا كانت تعبانة بدها تنام، نعسانة وتسأل عليك وتنام على الخط، وكل دقيقة تدق عليك، اعرف أنها تموت عليك".
شاهد الفيديو بالضغط هنا .
 

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