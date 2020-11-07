أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات في مختلف المسابقات أبرزها الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي والدوري السعودي "دوري محمد بن سلمان".

الدوري الإنجليزي

إيفرتون X مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس X ليدز يونايتد في الخامسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

تشيلسي X شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

وست هام يونايتد X فولهام في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

هويسكا X إيبار في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية X أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

كالياري X سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

بينفينتو X سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

بارما X فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



الدوري الألماني

شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

ماينز X شالكه في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

أوجسبورج X هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

يونيون برلين X أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

لايبزيج X فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

الدوري الفرنسي

بوردو X مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان X رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

كأس الأمير محمد بن سلمان

العين X الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية

الفتح X الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية

النصر Xالقادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية