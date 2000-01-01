آخر الأخبار

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«خُط الصعيد».. تنفيذ حكم الإعدام في نشأت عيضة

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تصريح قوي من شيخ الأزهر في وجه وزير خارجية فرنسا

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تصريح مفاجئ لوزير خارجية فرنسا بعد لقاء «السيسي» و«الطيب»

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وزيرة الصحة تطلق التحذير الأخير:« الأسوأ قادم»

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لميس الحديدي تهاجم الإخوان بعد احتفالهم بفوز بايدن: فرحانين كأن مرسي رجع تاني

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عاجل.. فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

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إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية لهذا السبب

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صدمة.. وفاة الفنان عامر محمد بسكتة قلبية مفاجئة

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تدهور حالة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ.. وابنها: «أرجوكم ادعولها»

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قرار جديد من المحكمة بشأن أحمد بسام زكي

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حنان ترك تخرج عن صمتها وتوجه رسالة مفاجئة لفنانة شهيرة

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خطأ يكتشفه مهندس في مسلسل ما وراء الطبيعة: مستحيل حاجة زي دي تفوت عليا

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نشوى مصطفى تتصدر تويتر بعد أنباء وفاتها

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النيابة تكشف تفاصيل «استمناء» طبيب على طالبة في الميكروباص

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