Wondershare UniConverter: افضل برنامج لتعديل وضغط وتحويل صيغ الفيديو مجاناً

الأربعاء، 04-08-2021
08:20 م
يوجد اليوم عدد كبير من البرامج والأدوات عبر الإنترنت لتحويل ملفات الصوت أو الفيديو على نظام التشغيل Mac. ولكن عندما يتعلق الأمر بإيجاد الحل الوسط المناسب بين البساطة وبيئة العمل والكفاءة والتنوع ، تصبح الأمور معقدة، هذا هو بالضبط المكان الذي يأتي فيه برنامج Wondershare UniConverter
الذي يعمل فضلًا عن كونه محرر فيديو ، فهو أيضًا أداة محول الفيديو لنظام التشغيل ماك بإضافة إلى وظائف أخرى، لنتعرف فيما يلي على هذا البرنامج وكل ما يهمك معرفته عنه.
ما هو برنامج Wondershare UniConverter؟
Wondershare UniConverter هو برنامج متعدد الوظائف، تكمن وظيفته الأساسية في تحرير المقاطع المرئية والمصورة، وهو أداة قوية ولها العديد من المزايا كما أنه يوفر إعدادات متعددة، حيث يمكن من خلاله تحويل ملفات الفيديو والصوت إلى ما يفوق 1000 تنسيق مختلف في وقت قصير، كما أن استخدام هذا البرنامج الرائعة يجعل تنزيل مقاطع الفيديوهات والملفات الصوتية من مواقع مثل اليوتيوب وغيره بسيط وسهل للغاية، كما يمكن الاستفادة من ميزة جاذبة فيه وهي نسخ اسطوانات DVD، وقد تم تصميم البرنامج ليجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام ، ويقدم واجهة مريحة يمكن للجميع الوصول إليها ، دون إهمال أداء تحويل الفيديو والضغط.
مميزات ووظائف برنامج UniConverter
بطبيعة الحال ، فإن الميزة الرئيسية لبرنامج Wondershare UniConverter هي قدرته على تحويل جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك، وبالتالي ، يتم دعم أكثر من 1000 تنسيق إخراج ، مثل WebM في MP4 أو TS في MP4 أو MP4 في MPEG أو حتى AVI في MOV، أيضًا يكتشف البرنامج على الفور جميع مقاطع الفيديو للتحويل السريع من أي مصدر. يتم التحويل دون فقدان الجودة ، كما أن التنسيقات المحددة مسبقًا (القابلة للتخصيص) موجودة لجعل عملك أسهل، كما يعد تسريع الأجهزة أيضًا جزءًا من مميزاته ، بشرط أن تتوافق وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك.
يتيح لك Wondershare UniConverter تكييف مقاطع الفيديو الخاصة بك مع جميع أجهزتك ، سواء أكانت Apple أم لا: الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية وسماعات الواقع الافتراضي ، مثل Oculus Rift أو HTC Vive.
لا يتوقف البرنامج عند تحويل الفيديو لأنه يوفر أيضًا مجموعة كاملة من أدوات التحرير ، من المسلم به أنها كلاسيكية ولكنها عملية للغاية. القص أو التدوير أو ضبط التباين أو السطوع أو إزالة التداخل أو التشبع ... هناك الكثير من الأمثلة! من الممكن أيضًا تطبيق التأثيرات أو إضافة ترجمات أو علامات مائية.
يعمل Wondershare UniConverter أيضًا بمثابة ناسخ أقراص DVD و Blu-ray متعدد الاستخدامات.
يدعم البرنامج عددًا كبيرًا من تنسيقات الفيديو ، كمدخلات ومخرجات.
يوفر ميزة إنشاء قالب DVD استنادًا إلى عشرة قوالب مجانية وحتى تحرير الفيديو الخاص بك قبل نسخه.
Wondershare UniConverter يحتوي أيضًا على وحدة لتنزيل واستخراج الصوت من مقاطع الفيديو من مواقع مثل YouTube أو Dailymotion أو Facebook أو ARTE ، على سبيل المثال (وفق ما تسمح به الحقوق على هذه المواقع )، لذلك من الممكن تنزيل مقطع فيديو (أو قائمة تشغيل) لمشاهدته أو الاستماع إليه أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.
بالنسبة للذين يعملون على وسائل التواصل الاجتماعي ويبحثون على برنامج مثالي لتنزيل مقاطع الفيديو ، فإن UniConverter هو الخيار المثالي، إنه أن استخدامه يسمح بتسجيل وتنزيل مقاطع فيديو 4K / HD من YouTube أو Facebook أو Dailymotion ،وكل هذا دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، إد أن هذا البرنامج يمكنه التكيف مع الواقع الافتراضي.
أخيرًا ، هناك أدوات أخرى تحت تصرفك ، مثل منشئ GIF أو مسجل الشاشة أو حتى مصلح البيانات الوصفية، بفضل صندوق أدوات الفيديو الذي يحتويه هذا البرنامج الرائع.
هل برنامج UniConverter مجاني؟
متوفر كإصدار تجريبي مجاني أو كإصدار كامل مع اشتراك ، يدعم الأخير جميع تنسيقات الفيديو الحديثة ، بما في ذلك 4K كمعيار HEVC / H.265 ومن خلال تنسيقات VR، إنه يعمل بمثابة ناسخ أسطوانات DVD و محرر فيديو وحتى ، مركز وسائط حقيقي ، لأنه يوفر لمستخدمه إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو (من YouTube ، على سبيل المثال) أو حتى بثها.
أطلق العنان لإمكانيات Wondershare UniConverter مع النسخة الكاملة Wondershare UniConverter هو محول فيديو متعدد الإمكانات ، متوفر على Mac ولكن أيضًا على Windows، حيث يتوفر البرنامج كإصدار تجريبي مجاني ، بالإضافة إلى إصدار كامل ، مع اشتراك من اختيارك (ربع سنوي أو سنوي أو مدى الحياة) يبدأ من 39.99 يورو لجهاز Mac واحد وترخيص لمدة 3 أشهر.
إضافة إلى عدة إمكانية اشتراك بخطط مختلفة، من بينها:
الخطة الدائمة: تمنح مزايا غير محدودة لجهاز كمبيوتر واحد 49.95 $ .
الخطة السنوية : تمنح مزايا غير محدودة لجهاز كمبيوتر واحد 39.95 $/سنوياً
الخطة الربع السنوية :تمنح العديد من المزايا الفريدة لجهاز كمبيوتر واحد 29.95 $
كما تتوفر العديد من الخطط والعروض الأخرى المميزة على موقع Uniconverter.
بالطبع ، النسخة الكاملة مختلفة بشكل كبير، ولكن في كلتا الحالتين ، يمكنك تحويل مقاطع الفيديو وأقراص DVD إلى أكثر من 1000 تنسيق عالي الجودة بالإضافة إلى أكثر من 100 تنسيق صوت، ومع ذلك ، فإن الإصدار التجريبي يحدك من حيث وقت الاستخدام وعدد الإجراءات.
كما يتضمن أيضًا إعلانات ، ولا يدعم تسريع الأجهزة ، من بين أمور أخرى ، التكنولوجيا المفيدة التي تسرع التحويل باستخدام وحدة معالجة الرسومات الخاصة بجهاز Mac.
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