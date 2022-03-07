9 غُرز خياطة.. شاهد لحظة إصابة ليلى علوي أثناء التصوير بجرح كبير

الإثنين، 07-03-2022
11:51 ص
أثارت الفنانة ليلى علوي، قلق الجمهور عليها، بعدما كشفت
تعرضها لإصابة بالغة خلال تصوير مسلسل
ها الجديد، ونشرت فيديو أوضحت فيه كيفية إصابتها،
كما نشرت صورًا تكشف حجم الإصابة.
وظهرت ليلى علوي في الفيديو الذي نشرته، تجسد دورها في أحد
المشاهد بمسلسل
ها الجديد "دنيا تانية" حيث كانت تنفعل أثناء مشاهدتها لصورة
في يدها قبل أن تحطمها وتصاب بجروح كبيرة في يديها بسبب كسر الزجاج بيدها، كما نشرت
مجموعة صور ليدها خلال وجودها في المستشفى، بعد خضوعها لـ 9 غزر تجميلية، وبينت الصور
حجم الإصابة التي تعرضت لها.
وطمأنت ليلى علوي الجمهور على حالتها الصحية، وأوضحت أنها
أصيبت أثناء تصوير
مشهد وصفته بالصعب بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز، مشيرة إلى أنها
عادت للتصوير
فور خضوعها لخياطة في يدها لأنها لا يمكن أن تتوقف بسبب اقتراب شهر رمضان
وأي تأخير لن يكون في صالح المسلسل
رغم أن المخرج والمنتج طلبا منها الراحة.
وعلقت على الفيديو الذي يكشف كيفية إصابتها قائلة:"
تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى
الإصابة.. ادعوا لنا نكمل على خير".
وروت الفنانة تفاصيل الإصابة خلال مداخلة هاتفية في برنامج
"كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، موضحة أنه كان مشهد مهم رغم
أنه صامت لكنه يحمل في طياته مشاهد غضب وإنفعال مضيفة: ورغم أنه لم يُطلب مني كسر الزجاج
وكان ممكن أمسك حاجة أضرب الزجاج لكن ماحستش بنفسي، لقيتني بكسره بإيدي ورغم نزول الدم
كملت المشهد للآخر".
واستكملت: "كملت لحد ما الألم زاد ومبقتش عارفة أطبق
إيدي وصوابعي، قولت لهم تعبانة ورحت المستشفى وأنا اندمجت في المشهد والانفعال ومحستشى
بنفسي وأخدت 9 غرز بشكل تجميلي".
شاهد الفيديو هنا
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