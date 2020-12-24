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800 مليون دينار لمحو صورة هذا الرئيس وهو يقبل يد ملك عربي(صور)

20-05-20-131926304
أرشيفية
 
الخميس، 24-12-2020 11:10 ص المصريون

حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية، صورة قالت إنها للرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، وهو يقبل يد ملك المغرب الراحل، محمد الخامس، والتي تصدرت غلاف الصحيفة.
وعنونت الصورة، التي تظهر بومدين وهو يقبل يد ملك المغرب، بـ”الملك محمد الخامس يستقبل الرئيس هواري بومدين”.
وكتب في التعليق المرافق للمنشور “800 مليون دينار جزائري الصفقة التي أعلنها حكام الجزائر لمن استطاع محو هذه الصورة من الشبكة العنكبوتية…الرئيس الجزائري هواري بومدين يقبل يد المغفور له محمد الخامس”.
إلا أن الصورة لا تظهر الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين مقبلا يد الملك محمد الخامس، حيث تبين أن الصورة معدلة، والأصلية منها منشورة في تقارير عن المغرب، يظهر فيها كما ورد في التعليق المرافق لها “ولي العهد مولاي الحسن وهو يقبل يد والده محمد الخامس عام 1950.
كما أن الأحداث التاريخية المرفقة بهذه الصورة مغلوطة أيضا. فقد تسلم الرئيس هواري بومدين السلطة في الجزائر عام 1965، أما ملك المغرب محمد الخامس فقد توفي في فبراير 1961، وبالتالي من غير الممكن أن يكون الملك استقبل بومدين عندما كان على رأس السلطة في الجزائر.




 

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