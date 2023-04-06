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7 جنيهات.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم

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سجائر
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الخميس، 06-04-2023 11:56 ص

 

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، زيادة أسعار منتجات السجائر والتبغ التي تبيعها في السوق المحلية بداية من اليوم الخميس.

وأوضح إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الارتفاع سيكون بين جنيهين و7 جنيهات للعبوة باختلاف نوعها، موضحا أن الزيادة سببها ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركة مما دفعهم لزيادة أسعار منتجاتهم.

 

وجاءت قيمة الزيادة في كل نوع كالتالي:

 

ميريت بأنواعها بسعر 59 جنيها للمستهلك، بزيادة 7 جنيهات .

 

مارلبورو أحمر بسعر 54 جنيها للمستهلك، بزيادة 6 جنيهات.

 

مارلبورو جولد بسعر 54 جنيها للمستهلك، بزيادة 6 جنيهات.

 

مارلبورو كرافت بأنواعها بسعر 44 جنيها للمستهلك، بزيادة 6 جنيهات.

 

إل اند إم أحمر بسعر 39 جنيها للمستهلك، بزيادة 4 جنيهات.

 

إل اند إم أزرق بسعر 39 جنيها للمستهلك، بزيادة 4 جنيهات.

 

إل اند إم سيلفر بسعر 39 جنيها للمستهلك، بزيادة 4 جنيهات.

 

إل ان إم فوروارد بسعر 39 جنيها للمستهلك، بزيادة 4 جنيهات.

 

منتجات التبغ المسخن

 

-هيتس بأنواعها بسعر 48 جنيها للمستهلك، بزيادة 8 جنيهات.

 

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