7 أطعمة ومشروبات شائعة تسبب أمراض القلب والموت المبكر

الخميس، 22-04-2021
06:26 م
المصريون
كشف فريق علماء بريطانيين عن مجموعة من الأغذية والأطعمة التي تتسبب بأمراض القلب
والأوعية الدموية والموت المبكر
.
ووفقا لـ”سبوتنيك” نقلا عن مجلة BMC Medicine، تشمل قائمة الأطعمة القاتلة التي حددها العلماء كل من الشوكولاتة والحلويات الأخرى بالإضافة للزبدة والخبز الأبيض والمشروبات
السكرية والمربيات.
وربط القائمون على الدراسة الإصابة بالمرض والوفاة بالنظام الغذائي للمشاركين وحددوا عادات غذائية شائعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
والأوعية الدموية والوفاة المبكرة. يتميز إحداها بكمية كبيرة من الشوكولاتة ومنتجات الحلويات الأخرى والزبدة والخبز الأبيض مع نسبة قليلة من الفواكه والخضروات الطازجة.
والثاني يتميز باحتوائه على نسبة عالية من المشروبات
الغازية السكرية وعصير الفواكه والمربيات والشوكولاتة والحلوى والسكر وقليل من الزبدة والجبن.
وقالت المشرفة على الدراسة ومسؤولة الرعايا الصحية، كارمن بيرناس: “أمراض القلب
والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة ، والسبب الرئيسي لذلك هو النظام الغذائي غير الصحي.
وتستند التوصيات الغذائية إلى العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة، وليس الأطعمة نفسها، وقد يكون هذا أمرا محيرا. تساعد نتائجنا في تحديد أطعمة ومشروبات
معينة قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب
والأوعية الدموية والوفيات”.