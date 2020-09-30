63 مليون شخص في الهند أصيبوا بفيروس كورونا

الأربعاء، 30-09-2020
05:06 م
فتحي مجدي
أظهر مسح
جديد، أن 63 مليون شخص في الهند
ربما أصيبوا بفيروس كورونا
المستجد، وهو رقم أعلى بعشر مرات مما تم الإبلاغ عنه رسميًا.
واكتشف الباحثون أن واحدًا من كل 15 شخصًا فوق سن العاشرة لديه أجسام مضادة
لـ كوفيد – 19، بعد أن قاموا بمسح
شمل أكثر من 29 ألف في 700 قرية، حسبما ذكرت شبكة CNN الأربعاء.
وأكثر من 966 مليون شخص هم في سن العاشرة أو أكثر في الهند
، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وفقًا لبيانات تعداد 2011. وهذا يعني أن واحدًا من كل 15 شخصًا أن إجمالي عدد المصابين يصل إلى نحو 63.78 مليون شخص، وفق المصدر ذاته.
وأجرى المجلس الهند
ي للبحوث الطبية، المسح
الوطني خلال الفترة من منتصف أغسطس إلى منتصف سبتمبر.
سجلت الهند
رسميًا 6.2 مليون حالة إصابة بـ كوفيد – 19، وهي ثاني أعلى حالة في العالم بعد الولايات المتحدة البالغ عددها 7.1 مليون حالة، وفقًا لبيانات صباح الأربعاء من جامعة جونز هوبكنز. كما سجلت الهند
أيضًا 97497 حالة وفاة.
وتشير نتائج المسح
إلى أنه مقابل كل حالة تم الإبلاغ عنها رسميًا، هناك 26 إلى 32 شخصًا أصيبوا بالفيروس، بحسب ما صرح به مدير المجلس، الدكتور بالرام بهارجافا الثلاثاء.
وحذر الخبراء من أن أزمة فيروس كورونا
في الهند
لم تنته بعد، وأن حالات الإصابة المشتبه بها والوفيات المرتبطة بالفيروس لم يتم الإبلاغ عنها إلى حد كبير بسبب نقص الاختبارات.
وجدت جامعة جونز هوبكنز أن حوالي 82 فقط من بين كل 100 ألف هندي يتم اختبارهم يوميًا - مقارنة بحوالي 284 في الولايات المتحدة و329 في المملكة المتحدة.
وقال بهارجافا: "بما أن نسبة كبيرة من السكان لا تزال معرضة للإصابة، يجب تجنب الإرهاق الوقائي".
تبلغ النسبة المئوية للسكان في الأحياء الفقيرة الهند
ية الذين ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة لفيروس كورونا
15.6 بالمائة، مقارنة بـ 8.2 بالمائة في المناطق الحضرية غير العشوائية. في المناطق الريفية، انخفض هذا العدد إلى 4.4 في المائة.
وصلت الهند
إلى 6 ملايين حالة مؤكدة يوم الاثنين مع ارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد. تم تسجيل ما يقرب من واحدة من كل ثلاث إصابات جديدة تم الإبلاغ عنها في العالم في البلاد، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز".
وتم الإبلاغ عن أكثر من 82100 حالة إصابة بفيروس كورونا
الجديد في الهند
خلال 24 ساعة فقط يوم الاثنين.
ومع ذلك، فإن الدولة الواقعة في جنوب آسيا لديها أيضًا أكبر عدد من المرضى المتعافين في العالم - فقد تعافى 5 ملايين شخص من كوفيد – 19، بمعدل تعافي يبلغ 82.5 في المائة.
أعادت معظم الولايات الهند
ية فتح أبوابها بالكامل في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتعثر في أعقاب الإغلاق الصارم في مارس.