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6 معلومات عن الفطر الأسود الذي مات به سمير غانم

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سمير غانم
Native
السبت، 22-05-2021 11:13 ص

كشف شقيق الفنان الراحل سمير غانم، أمس الجمعة، أن شقيقه أصيب بالفطر الأسود " المنتشر في الهند"، عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وقال شقيق الفنان الراحل، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، إن شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي. وأضاف أن شقيقه أصيب قبل وفاةه بالفطر الأسود في عينه اليمنى، ولفت إلى أنه «من أسوأ الأمور التي يتعرض لها أي إنسان».
ويرصد تقرير شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أبرز المعلومات عن الفطر الأسود، الذي بدأ ينتشر بين مرضى فيروس كورونا في الهند:
1- أن الفطر غير معدي وغير ضار في الكثير من الأحيان، غير أنه يسبب التهابات خطيرة لمن يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وفقا لمراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
2- أغلب المصابين بالفطر في الهند هم من المصابين أو المتعافين من كورونا، ممن ضعفت مناعتهم جراء الفيروس أو يعانون من أمراض كامنة مثل مرض السكري، فيما يعد انتشار مرض السكري في الهند من بين أعلى المعدلات في العالم.
3- الفطر الأسود يأتي من العفن في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي.
4- ويؤثر الفطر عادة على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص الجراثيم الفطرية في الهواء، كما يمكن للأعراض أن تشمل تورم الوجه والحمى وقرحة الجلد والآفات السوداء في الفم.

5- ونقل التقرير عن وزارة الصحة الهندية أن الفطر الأسود يبدأ في الظهور على الجلد في جيوب الهواء خلف الجبهة والأنف وعظام الخد وبين العينين والأسنان، قبل أن ينتشر إلى العينين والرئتين ويمكن أن يصل حتى الدماغ، ويؤدي ذلك إلى سواد أو تغير اللون على الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ضعفها، وألم في الصدر، وصعوبات في التنفس وسعال الدم، والعديد من الأدوية المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا تثبط جهاز المناعة في الجسم الذي يحارب عادة العدوى الفطرية، ويؤدي هذا المرض إلى وفاة أكثر من 50 في المائة من المصابين به في غضون أيام.
6- وعلاج الفطر يتطلب في كثير من الأحيان إجراء عملية جراحية لقطع الأنسجة الميتة أو المصابة، وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها إن الفطر قد يؤدي إلى فقدان الفك العلوي أو حتى العين في بعض الأحيان لبعض المرضي.
وأفادت تقارير إعلامية أن هناك أكثر من 200 مريض بالفطر الأسود في مستشفيات نيودلهي مع وجود العشرات في قوائم انتظار للحصول على سرير، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الهندية بطلبات من أقارب مرضى داء الفطر الأسود يطلبون المساعدة في العثور على الأدوية.
وأعلنت ولايتا راجستان وتيلانجانا عن انتشار وباء الفطر الأسود فيهما، فيما أبلغت ولاية ماهاراشترا وحدها عن أكثر من 2000 حالة.
 

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