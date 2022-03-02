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6 محظورات على المُعتمر حتى لا يتعرض للمساءلة في السعودية

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الأربعاء، 02-03-2022 03:08 م

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: إنه بعد انتظار دام أكثر من سنتين بدأت أفواج المعتمرين المصريين في التوافد على الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.
وكشف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية في بيان التعليمات التي يجب على المعتمر اتباعها من بداية تحركه من أرض الوطن وحتى الوصول إلى المملكة والمغادرة حتى لا يتعرض لمخالفة الأنظمة واللوائح المتبعة بالمملكة العربية السعودية، وهي
1-  عدم حمل أي أمتعة لا تخص المعتمر على سبيل توصيلها لأي مقيم بالمملكة.
2- عدم حمل أي أدوية لأن بعض الأدوية التي تستخدم بجمهورية مصر العربية تعتبر أدوية جدول داخل المملكة.
3- جميع المعتمرين مؤمن عليهم تأمين طبي ومن حقهم العلاج وصرف أي أدوية بالمملكة.
4- كما يجب على المعتمر الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية سواء داخل الحرمين الشريفين أو بالأماكن العامة .
5- لا يسمح بالبقاء داخل المملكة بعد إنتهاء المدة المحددة  لأداء مناسك العمرة تحت أي ظرف حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف الأنظمة داخل المملكة .
6- يجب على المعتمرين عند المغادرة الإلتزام بالوزن المحدد من قبل شركات الطيران المختلفة الناقلة .
 

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