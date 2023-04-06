6 علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بهذا النوع من السرطان





كشف نجم هوليوود هيو جاكمان عن أحدث مخاوفه من سرطان الجلد وحث المعجبين على توخي الحذر.

وتحدث موقع "ديلي ميل" مع أطباء الأمراض الجلدية لكشف علامات الإنذار المبكر لسرطان الجلد لمساعدتك على حماية نفسك.

1- الشامات غير المتكافئة

يتبع أطباء الجلد ABCDEs عند تشخيص سرطان الجلد: أي عدم التماثل والحدود واللون والقطر والتطور.

وتتواجد معظم الأورام الميلانينية، وهي أندر أشكال سرطان الجلد وأكثرها خطورة والتي من المرجح أن تنتشر، على شكل شامات ذات حواف غير متساوية.

وتبدو مختلفة عن الشامات الشائعة، البقع الدائرية أو البنية أو السمراء على الجلد الناتجة عن نمو مجموعات من الخلايا في الجلد تسمى الخلايا الصباغية.

2- شامات ذات ألوان غير متساوية

اللون مؤشر قوي على سرطان الجلد الخطير. وعادة ما تكون الشامات الصحية ذات لون واحد، من البني الداكن والبني الفاتح إلى الوردي واللحمي.

وتصبح بعض الشامات سرطانية وتتغير ألوانها تدريجيا. وفي 70 إلى 80% من الوقت، تظهر الشامات السرطانية على بشرة ذات مظهر صحي.

لكن الشامة المشبوهة غالبا ما تحتوي على عدة درجات من اللون البني أو الأسود أو البني، بالإضافة إلى بقع وردية أو حمراء أو أرجوانية.

3- الشامات أكبر من حبة البازلاء

الحجم مهم عندما يتعلق الأمر بالشامات المشبوهة. عادة ما تظهر الأورام الميلانينية أكبر قليلا من البازلاء، حوالي ستة مليمترات أو ربع بوصة.

ويجب على الأطباء أيضًا مراقبة كيفية تطور الشامة بمرور الوقت.

وينمو سرطان الجلد على مرحلتين، أفقيا ورأسيا. يمكن أن تستمر المرحلة الأفقية لسنوات قبل أن تصبح الشامة خطيرة وغازية، ما يعني أنها تنتشر إلى الغدد الليمفاوية والأعضاء. ولكن في مرحلة لاحقة، تنمو الآفة عموديا، وعند هذه النقطة تصبح ورما لديه القدرة على الانتشار في أي مكان آخر من الجسم، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

4- نزيف أو بقع متقشرة

غالبا ما تظهر على مناطق الجلد الأكثر تعرضا لأشعة الشمس، مثل الوجه وأعلى الرأس.

ويؤدي سرطان الخلايا الحرشفية المحتمل سرطانيا إلى التقرن السفعي الذي يؤدي إلى اضطراب جلدي يتسبب في ظهور بقع متقشرة وخشنة. ويمكن أن تنزف البقع أحيانا وتصبح متقرحة. والأشخاص الذين لديهم تاريخ من التعرض الشديد لأشعة الشمس هم أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من سرطان الجلد.

5- بقع داكنة على الأعضاء التناسلية

يمكن أن يظهر الورم الميلاني على شكل آفات داكنة على الأغشية المخاطية، أي داخل الأنف أو الفم أو المهبل أو فتحة الشرج أو أصابع اليدين والقدمين.

وهذا النوع الفرعي من السرطان العدواني نادر للغاية ويمثل أقل من 2٪ من جميع حالات سرطان الجلد.

وعلى عكس الأنواع الأخرى من سرطان الجلد، لا يتأثر الورم الميلانيني المخاطي بالتعرض للشمس. ويبدأ حوالي نصف الأورام الميلانينية المخاطية في الرأس والرقبة، عادة الأنف أو الفم أو القصبة الهوائية أو المريء.

وتبدأ معظم الـ 50% المتبقية من الأورام الميلانينية في منطقة الشرج أو المستقيم والأعضاء التناسلية الأنثوية.

وفي حين أن الأطباء لم يحددوا السبب الدقيق للأورام الميلانينية في الأغشية المخاطية والسرطانات غير الميلانينية، يعتقد البعض أنها مرتبطة بسلالة فيروسية من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

6- نتوءات شمعية لؤلؤية على الجلد

سرطان الخلايا القاعدية، الذي يظهر عادة على الأجزاء المعرضة للشمس من الجسم مثل اليدين والرقبة والذراعين والساقين، وغالبا ما يظهر على شكل كتلة شمعية أو نمو صغير وناعم ولامع أو شاحب.

ومع ذلك، لا يبدو دائما مرتفعا، ويمكن أن يشبه الندبة المسطحة.

ويعزو جاكمان تعرضه للإصابة بسرطان الجلد إلى نشأته في الهواء الطلق طوال فترة طويلة من طفولته في أسرة كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بوضع واق من الشمس.