6 دول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك

الخميس، 20-04-2023
10:39 ص
أعلنت بعض الدول
أن أول أيام عيد الفطر
المبارك 2023 سيكون يوم السبت المقبل، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال،
على الرغم من أن يوم رؤية الهلال سيكون غدا الخميس الموافق 20 أبريل 2023.
من جهتها، أعلنت
دول فرنسا وأستراليا أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك،
والسبت 22 أبريل هو اول أيام عيد الفطر
المبارك 2023، وفق تأكيدات الحسابات الفلكية.
بيان مركز الفلك
الدولي عن أول أيام عيد الفطر
2023
من جهته، كان قد
ذكر مركز الفلك الدولي، أنّ دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس
20 أبريل، منوها أنّ رؤية هلال شهر شوال 2023 في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة
أو بالتلسكوب، من قارة آسيا وأستراليا، الامر الذي يعني أن دول مثل الهند، وبنجلاديش،
وباكستان، ستصوم حتى يوم الجمعة المقبل، والسبت الذي يليه أول أيام عيد الفطر
المبارك.
عيد الفطر
2023 في الأردن
وأعلنت الجمعية
الفلكية في الأردن أن أول أيام عيد الفطر
المبارك 2023 في الأردن سيكون يوم السبت المقبل،
من ناحية الرؤية البصرية، لكن حال اعتماد الرؤية الفلكية فإنه سيكون يوم الجمعة المقبل،
وذلك وفق بيان للجمعية على تويتر.
ولفتت الجمعية
الفلكية الأردنية إى أن قرار إعلان عيد الفطر
2023 يعود لـ الإفتاء والجمعية.
ونوهت الجمعية
الفلكية أن كل المعايير القديمة والحديثة توضح أن رؤية هلال شهر شوال 2023 / 1444 يوم
الخميس "غير ممكنة بالعين المجردة" والتلسكوب في الأردن والمنطقة العربية.
هلال شهر شوال
2023
وكشفت الجمعية
الفلكية أن الهلال سيتولد الهلال يوم الخميس في الساعة 7:12 دقيقة صباحاً، لافتا إلى
أن القمر يبعد عن الشمس في لحظة غروبها يوم الخميس نحو 5.5 درجة؛ وهي أقل من الحد الأدنى
الممكن لرؤية الهلال وفق حد "دانغون" البالغ 6-7 درجات.
واختتم البيان:
في الأردن تُعتمد الرؤية البصرية عبر التلسكوب؛ حيث أفتى مجلس الإفتاء بذلك قبل سنوات،
وبذلك تُعتمد الرؤية البصرية بالعين المجردة وعبر التلسكوب.
أول أيام عيد الفطر
2023 في مصر
وتستعد دار الإفتاء
المصرية لاستطلاع هلال شهر شوال 2023/ 1444، غدا الخميس الموافق 20 من شهر أبريل
2023؛ لإعلان موعد صلاة عيد الفطر
2023 في القاهرة والحافظات بالجمهورية كافة.
ويوافق غدا الخميس
-وفق ما أعلنه معهد البحوث الفلكية- وقفة عيد الفطر
2023 /1444، على أن يتم التصديق
على ذلك من خلال رؤية هلال شوال
لإعلان موعد عيد الفطر
المبارك 2023 في مصر.