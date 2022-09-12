6 أطعمة قد تدمر صحة القلب.. لا تُكثر منها

الإثنين، 12-09-2022
02:43 م
كشف خبراء عن 6 أطعمة
يجب تجنبها للحفاظ على صحة القلب
.
وأشاروا إلى أنه يجب أن تحرص على تجنب الإكثار من تناول بعض الأطعمة
التي تترك آثارا سلبية على جسمك، ومن بينها:
الحلويات
الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر
المضاف، مما قد يساهم في زيادة عوامل الخطر المؤدية للإصابة بأمراض القلب، مثل السمنة، والالتهاب، وارتفاع الكوليسترول، والسكر
ي
الكربوهيدرات المكررة
الكربوهيدرات المكررة عادة تعد مع السكر
والمواد المضافة، وهذه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
البرغر
تناول الدهون المشبعة من الحيوانات، خاصة عندما تقترن بالكربوهيدرات، قد يكون لها تأثير ضار على صحة القلب
.
اللحوم المعالجة
يمكن أن تكون اللحوم المعالجة، مثل النقانق، غنية بالدهون المشبعة، إضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
الأطعمة المقلية
ربطت العديد من الدراسات بين استهلاك الأطعمة
المقلية مثل البطاطا والدجاج والوجبات الخفيفة المقلية، وتراجع صحة القلب
.
المشروبات الغازية
يمكن للمشروبات الغازية أن ترفع مستويات السكر
في الدم، مما قد يشكل المزيد من الضغط على جدران شرايين القلب، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب.