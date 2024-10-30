6 أشهر.. أول قرار رسمي ضد ياسمين الخطيب بسبب حلقة هدير عبدالرازق

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف برنامج "شاي بالياسمين" للإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتي ألف جنيه.

وأنذر المجلس القناة على مخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.

جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، باستضافة صناعة للمحتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور، وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.