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59 راكبًا في عداد الموتى.. أول صور من حطام الطائرة الإندونيسية

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جزء من الحطام
 
السبت، 09-01-2021 01:46 م المصريون

نشرت وسائل إعلام إندونيسية، أول صور لحطام الطائرة الإندونيسية المفقودة في مياه بحر جاوة، عقب إقلاعها من جاكرتا.
وأعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، العثور على حطام يعتقد أنه للطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا.
وكشفت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، عن تفاصيل الطائرة بوينج 500-737، والتي فقدت الاتصال بها.
وقالت السلطات إن الطائرة كانت تحمل 59 راكبا من بينهم 5 أطفال ورضيع.
وكانت السلطات الجوية في إندونيسيا فقدت الاتصال مع طائرة تابعة للخطوط الجوية سريويجايا إير، عقب إقلاعها بدقائق من جاكرتا.
وأظهر تتبع مسار الطائرة، أنها اختفت عقب 4 دقائق فقط من الإقلاع من جاكرتا في رحلة داخلية.
وأعلنت وزارة النقل في إندونيسيا عن إجراء تحقيق في الأمر، لحين التوصل إلى الطائرة.



 

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