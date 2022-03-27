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500 صورة لفتيات عاريات.. تفاصيل القبض على صاحب محل ملابس الزيتون

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الأحد، 27-03-2022 08:39 ص
كشفت التحريات الأولية في واقعة اتهام صاحب محل ملابس شهير، بمنطقة الزيتون ، بوضع كاميرات خفية داخل بروفة تغيير الملابس لتصوير الفتيات في أثناء تغيير ملابسهن، أن المتهم استغل فتحة صغيرة في بروفة تغيير الملابس، لتصوير الفتيات.
وأوضحت التحريات الأولية، أن إحدى الفتيات، أثناء تغيير الملابس داخل غرفة البروفة، لاحظت حركة في الجنب المقابل للبروفة، فقصدت أن تتحقق مما يحدث، فوجدت صاحب المحل يصورها داخل البروفة، وعلى الفور توجهت إلى قسم شرطة الزيتون، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وأردفت التحريات الأولية بأن صاحب محل، 60 سنة، وضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتجسس عليهن، وبفحص هاتفه عثر على أكثر من 500 صورة عارية لبعض السيدات ليبتزهن بها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الزيتون في القاهرة، بلاغًا من إحدى الفتيات أنها أثناء دخولها لتبديل ملابسها داخل محل ملابس "أتيليه"، فوجئت أن صاحب المحل كان يصورها أثناء تبديل ملابسها.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وكشفت تحريات مباحث القاهرة أن صاحب محل 60 سنة، وضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتجسس عليهن، وبفحص هاتفه عثر على عدد من الصور لبعض السيدات وقيامه بابتزازهن، وتم القبض على المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

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