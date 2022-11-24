50 ألف درهم.. الإمارات تقرر زيادة رواتب الموظفين

الخميس، 24-11-2022
10:34 ص
أعلنت الإمارات، زيادة دعم رواتب الإماراتيين في كل من القطاع الخاص
والمصرفي، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين
وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص
والمصرفي بكافة مجالاته.
وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من
القطاع الخاص
والمصرفي خلال الخمس أعوام القادمة.
ويشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص
والمصرفي بغض النظر عن تاريخ
التحاقهم في العمل سواء تم تعينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج "نافس" والذي
كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.
ويشمل التحديث أيضاً، توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين الإماراتيين
العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء على ألا يزيد
الراتب الشهري عن 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة
المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس و6 الاف درهم
بحد أقصى لحاملي الدبلوم و5 الاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون،
ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف
حسب فئة الراتب المحددة له.
وكذلك تضمن القرار منح المواطن الإماراتي الذي يعمل في القطاع الخاص
علاوة
أبناء قدرها (600) درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الاجمالي (50,000)
درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.