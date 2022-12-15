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5 ملايين دولار لمن يدلي عليه.. من هو المصري المطلوب في أمريكا؟

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امريكا
Native
Teads
الخميس، 15-12-2022 02:23 م

 

 

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري.

 

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر "يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري". حسب "سكاي نيوز "

وأضافت أن "البنا، قيادي كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأوضحا أن أبو أيمن المصري "كان عضوًا مؤسسًا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة، وقدّم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم".

ويُعد إبراهيم البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزامًا بالصمت وغيابًا عن الواجهة، حيث يُعتبر الأب الروحي لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة.

 

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