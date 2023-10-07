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5 معلومات عن محمد بطاوي بعد وفاته بأزمة قلبية

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محمد بطاوي
السبت، 07-10-2023 01:55 م نسمه عبد الوهاب
 محمد بطاوي شاب في مُقتبل عمره، أحد أبطال فريق مسرح مصر تحت قيادة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي. لم يعلم أصدقاء بطاوي أن يوم 7 أكتوبر سيخرج منه أخر نفس لينتقل إلى الرفيق الأعلى.

توفى محمد بطاوي بعد أن صارع بأنفاسه الأزمة القلبية التي أصابته خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت 7 أكتوبر، التي دخل على آثرها المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

- محمد بطاوي ممثل مصري
- شارك في عدد من الأعمال منها مسرحية اللوكاندة مع أشرف عبد الباقي
- شارك في مسلسلات خلصانة بشياكة ومسلسل 100 وش، ومسلسل شغل في العالي، ومسلسل ليه لأ، ومسلسل سك على إخواتك
- كان آخر أعماله مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2023 من خلال مسلسلي 1000 حمد الله على السلامة ومسلسل حضرة العمدة

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