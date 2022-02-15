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5 فوائد للجماع خلال الشتاء للرجال والنساء تعرَّف إليها

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الثلاثاء، 15-02-2022 02:09 م

يتجنب العديد من البشر الجماع -العلاقة الحميمة- خلال فصل الشتاء، في ظل فرضية الاغتسال بعد الجماع وفق الشريعة الإسلامية، وهو ما ثبت فائدته صحيًا للجسم بعد الجماع وفق الأبحاث الطبية، ونرصد لك عزيزي القارئ في السطور التالية فوائد ممارسة الجنس خلال فصل الشتاء.

فوائد الجماع خلال الشتاء متعددة تنقسم بين العضوية، والنفسية، ومن الأخيرة يساعد الجماع على مقاومة الاكتئاب وذلك للرجال والنساء على حد سواء، حيث يساعد الجماع على التغلب على الاكتئاب الموسمي المرتبط بفصل الشتاء؛ وذلك أن المخ يفرز أثناء الجماع مواد كيميائية تعمل على تحسين المزاج وكذا تعمل على الشعور بالسعادة والاسترخاء، وتهدئة الأعصاب، ومن هذه المواد هرمون «إندورفين».

من فوائد الجماع خلال الشتاء للرجال والنساء، تقوية الجهاز المناعي، حيث يحسن الجماع مناعة الجسم في مقاومة الفيروسات، والبكتريا، كما يقلل من مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلوانزا.

من فوائد الجماع خلال الشتاء للرجال والنساء، المساعدة في فقدان الوزن فالمجهود البدني المبذول في يعمل على تحفيز الجسم على حرق مزيد من السعرات الحرارية، وبحسب دراسة علمية فإن الرجل يحرق 101 سعر حراري خلال الجماع بينما تحرق المرأة 69 سعر حراري.

من فوائد الجماع خلال الشتاء للرجال والنساء، ضبط ضغط الدم فالمجهود المبذول في الجماع يعمل على توسيع الأوعية الدموية، وهو ما يسمح بضخ القلب الدم بالمحمل بالأكسجين بشكل جيد لأجزاء الجسم.

من فوائد الجماع خلال الشتاء للرجال، الوقاية من مرض سرطان البروستاتا لأنه يعمل على حماية الرجل من الإصابة بسرطان البروستاتا، بحسب دراسة طبية نشرتها جامعة هارفارد والتي أثبتت أن الجماع بشكل منتظم يقلل التعرض لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 22% عن غير المنتظمين في الجماع.

ومن فوائد الجماع خلال الشتاء للنساء، تخفيف تقلصات الدورة الشهرية للنساء؛ وذلك بحسب دراسة علمية أجريت على نحو 2000 سيدة ثبت أن انتظام العلاقة الحميمة يقلل من تقلصات الدورة الشهرية لهن، مقارنة بغيرهن ممن لا يمارسن العلاقة الحميمة خلال الشتاء.
 

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