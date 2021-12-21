5 فنانين سبقوا أدهم نابلسي في اعتزال الفن خوفًا من «غضب الله»

الثلاثاء، 21-12-2021
10:22 ص
أثار قرار اعتزال
المطرب الأردني أدهم نابلسي جدلًا واسعًا عبر مواقع
التواصل الاجتماعي بعد تصريحه بأن «الغناء لا يرضي الله».
هناك العديد من الفنان
ين الذين سبقوا "نابلسي" في الاعتزال
من
اجل إرضاء الله وخوفًا من غضبه، وهم:
فضل شاكر
أعلن الفنان
فضل شكر اعتزال
ه الغناء في مارس 2012، وقال في تصريحات
تلفزيونية: «لقد اعتزلت نهائيا.. لأن الفن حرام، أنا شخص مسلم هداه الله،
والجماهيرية مجرد كذبة. وفي النهاية أنا هتوب عن الطريق الحرام».
حلا شيحة
أعلنت الفنان
ة حلا شحية أعتزالها الفن في يوليو 2021، ما أثار حفيظة
جمهورها خاصة أنها أعلنت من قبل عن اعتزال
ها ثم عادت إلى الساحة وقررت أن تعتزل
مرة أخرى بعد زواجها الثالث من الداعية معز مسعود.
حنان ترك
قررت ارتداء الحجاب في يوم وليلة، وفاجأت الجميع بقرارها باعتزال
الفن
نهائيًا في عام 2010، من خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: «قررت بفضل الله اعتزال
ي
التمثيل.. دي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى، يعني أخت تريز
المسلسل الأخير ليّا في التمثيل».
مروان بابلو
أعلن مطرب الراب الشهير مروان بابلو اعتزال
ه الغناء نهائيا، في مارس 2020،
وبشكلٍ مفاجئ لجمهوره، مُعلنًا أنَّه «سيتوب إلى الله تعالى»، وكتب «بابلو» عبر
موقع «إنستجرام»: «ما حدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم.. أنا بتوب لربنا حاليًا..
وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني»، متابعًا: «ياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدة برضه،
وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفر لي.. الموضوع مش قابل للنقاش شكرًا لتفهكم»،
الإ أنه عاد من جديد إلى الساحة بكليب حقق شهرة واسعة يحمل أسم «غابة»، وأطلقه في
فبراير 2021.
أمل حجازي
أعلنت المطربة اللبنانية أمل حجازي اعتزال
الغناء في سبتمبر 2017، وكشفت
أمل أنها كانت تتألم بسبب حيرتها بين العمل في مجال الفن وبين الدين، مما سبب لها
صراع داخلي قررت أن تنهيه بالاعتزال
، الإ أنها عادت للغناء بأغنية طرحتها للاحتفال
بالمولد النبوي الشريف في نوفمبر 2017.