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5 أعراض مهمة تظهر في الجسم تدل على الإصابة بالسرطان

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5 أعراض مهمة تظهر في الجسم تدل على الإصابة بالسرطان

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الأحد، 16-01-2022 12:19 م

كشف موقع “timesnownews”، عن 5 أعراض مهمة تظهر في جسم الإنسان وتكون علامة على الإصابة بمرض السرطان ولا ينبغي تجاهلها. وهي على النحو التالي:
1- فقدان الوزن غير المبرر:
إن فقدان الوزن أمرا شائع بين المصابين بالسرطان، وربما يكون أول إشارة مرئية على الإصابة بالمرض، فنحو 40 بالمئة من الأشخاص الذين جرى تشخيصهم بالإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة، قال إنهم تعرضوا لفقدان وزن غير منطقي.

2- التعب الشديد:
إن التعب الذي يسببه السرطان لا يشبه ذلك الذي تشعر به بعد يوم عمل طويل، بل إنه تعب شديد لا يتحسن مع الراحة، ويعتبر علامة مبكرة على المرض الخبيث، ومما يدل على ذلك الصعوبة في عدم الاستيقاظ بالصباح.

3- الحمى:
 يمكن أن تكون الحمى من أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا، لكن تزول من تلقاء نفسها. الوضع مختلف مع السرطان، حيث تتكرر الحمى بدون سبب واضح وخاصة في الليل.

4- الألم:
 تتسبب بعض أورام الدماغ بصدام مستمر لأيام، ولا تخفف من حدته العلاجات التي يصفها الأطباء، ويمكن الألم علامة على الإصابة بالسرطان، لذلك فاستشارة الطبيب ضرورة في حالة لم تكن تعرف أسباب الإصابة بهذا السرطان.

5- التغيرات في الجلد:
إن الجلد هو أكبر الأعضاء في الجسم، ويمكن أن يكون نافذة على صحتنا بصورة عامة، ومن المفضل أن ينظر الطبيب إلى أي علامات غير طبيعية على الجلد مثل النتوءات، كما أن اصفرار العينيين أو أطراف الأصابع قد يشير إلى وجود سرطان محتمل.
 

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