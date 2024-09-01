5 أطعمة تمنع الإصابة بالسرطان.. الأخيرة مفاجأة

الأحد، 01-09-2024
12:45 م
كشفت دراسة حديثة عن أطعمة تمنع الإصابة بمرض السرطان
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وأوصى الباحثون بتناول المزيد من الألياف، الموجودة في الأطعمة، مثل دقيق الشوفان والفاصوليا، وكذلك الكالسيوم، الموجود في الزبادي وحليب البقر والسردين
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ونصحت جمعية القلب الأميركية بأن يستهلك البالغون من 25 إلى 30 غراما من الألياف يوميا من الطعام، وليس المكملات الغذائية، وفق صحيفة "ديلي ميل".
وأوضح فريق البحث أن حوالي 13% من سرطانات القولون والمستقيم يمكن تكون بسبب استهلاك اللحوم المصنعة، مثل النقانق والهوت دوغ.
وأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين لا يستهلكون ما يكفي من الفاكهة والخضروات، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحلق بنسبة 30%.