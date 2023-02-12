5 أشخاص يحضرون تنفيذ الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف





قضت محكمة النقض برفض الطعن المقام من محمد عادل قاتل نيرة اشرف وتأييد حكم الإعدام.

ويوجد 5 أشخاص يمكنهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام كما نص المشرع فى المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية على إجراء خاص فى تنفيذ العقوبة فى أحد السجون العمومية بحضور أحد وكلاء النائب العام وطبيب السجن أو أى طبيب آخر ينتدبه السجن و من ضمن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام مأمور السجن بالإضافة لمحامى المتهم وممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه.

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

كانت محكمة النقض حددت جلسة ٩ فبراير الجارى أولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل فى قضية قتله نيرة أشرف إلا أنه صدر قرار بالتأجيل لوجود عطلة رسمية.