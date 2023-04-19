5 آلاف طالب.. الحكومة تكشف سبب صعوبة إعادة المصريين من السودان





أعلنت سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن سبب المشكلة الأساسية في تأخر عودة المصريين العالقين في السودان حاليا.

وقالت وزيرة الهجرة إنه في الوقت الحالي المطار والحدود مغلقة إضافة للعمليات العسكرية، وأن هذه الأمور تعتبر معوقا ضخما جدا، ونسعى في المرحلة الحالية لتحديد أماكن تواجد المصريين في السودان، وأضافت وزيرة الهجرة أن السودان يضم 5 آلاف طالب مصري، مشيرة إلى أن معظمهم منضمون لمرحلة التعليم الجامعي.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك ما يزيد عن ألف طالب ضمن بعثة تعليمية، إضافة إلى 21 طالبا يدرسون بالثانوية العامة، وعدد من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن العديد من الطلاب عادوا إلى مصر قبل اندلاع الاشتباكات؛ بسبب إغلاق جامعاتهم ومدارسهم في رمضان وعيد الفطر، منوهة إلى أن بعض الطلاب متواجدون في الخرطوم بسبب امتحاناتهم.

كما أعلنت أن هناك تواصلًا على مدار الساعة مع الجالية من خلال العديد من الوسائل والمحاور، وأن المنصة الخاصة بطلبة الدارسين التابعة للوزارة، تتواصل مع كل الطلبة ونجمعهم في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى عقد اجتماع عبر تطبيق زووم مع نحو 100 طالب وطالبة في السودان، للتعرف على أماكن تواجدهم بالتقديرات الدقيقة، وعناوينهم وهواتفهم.

مناشدة مهمة

وفي تصريح سابق ناشدت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جميع المصريين المقيمين في السودان بالبقاء في المنازل وعدم الخروج للشوارع مهما كانت الأسباب في ظل التدهور الأمني في السودان.

كما صرحت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الشائعات التي تروج إلى إصابة أو مصرع أي مواطن مصري في السودان، ولكن كل هذه شائعات مختلفة من أجل بث القلق في أنفس المصريين.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الخارجية المصرية والسفارة والقنصلية بالسودان، بجانب التواصل مع ممثلي مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج، وكذلك رموز الجالية بصورة مباشرة، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان.

وأشارت إلى دراسة جميع السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم، وقالت حتى الآن لم يصلنا أي تأكيدات لوفاة أو إصابة أي طالب مصري خلال الأحداث التي يشهدها السودان، متمنية السلامة للجميع.