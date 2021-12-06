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48 ساعة من الطقس الحذر.. الأرصاد تكشف تغيرات الجو ودرجات الحرارة

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الارصاد
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الإثنين، 06-12-2021 01:08 م
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين حيث يكون لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا ، بارد على كافة الأنحاء ليلا.
وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشوائب العالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
ومن المتوقع فرصة أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت  أمس الأحد أن طقس الـ 72 ساعة القادمة، سوف يشهد موجة أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها تفاوت أيضا في درجات الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع.
ويكون طقس الـ  48 ساعة القادمة، خلال ساعات الليل، باردا على جميع أنحاء البلاد، وتكون هناك شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
الاسكندرية 21 14
وادى النطرون 22 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 21 14
بلطيم 22 14
مطروح 21 13
السلوم 20 13
سيوة 20 12
بورسعيد 22 15
دمياط 22 15
الزقازيق 22 14
المنصورة 22 14
الاسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 23 14
رفح 22 14
رأس سدر 23 13
نخل 21 09
نويبع 23 15
طابا 20 14
كاترين 22 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 12
المنيا 24 11
أسيوط 24 10
سوهاج 25 11
قنا 24 12
الأقصر 26 12
أسوان 26 12
ادفو 26 13
أبوسمبل 27 12
الوادى الجديد 26 13
شلاتين 28 14
ابو رماد 28 12
حلايب 27 12
رأس حدربة 28 13
 

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