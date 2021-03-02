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45 مليون ريال سعودي..صيادون يعثرون على «كنز» عائم في البحر (صور)

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صيادون
 
الثلاثاء، 02-03-2021 07:03 م محمد فضل - متابعات
عثر عدد من الصيادين في اليمن، على "كنز" عبارة عن حوت نافق ضخم، في عرض البحر بقرية الخيسة الساحلية، غربي مدينة عدن اليمنية، والذي أدى إلى تغيير حياة الصيادين اليمنيين جذريًا، بمجرد عثورهم عليه.
ووفقا لـ “العين” الإخبارية، كان الشباب الصيادين، ممن يمارسون الصيد التقليدي، في رحلاتهم الاعتيادية اليومية للاصطياد، قبل أن يقرروا العودة إلى ديارهم، بعد يومٍ شاق ومتعب، وعند عودتهم رصدوا جسمًا ضخمًا عائمًا على سطح الماء، عثروا على حوت العنبر الضخم فعلموا حينها أنهم على موعدٍ مع الثراء، بعد أن استخرجوا كمية ضخمة من إفرازات هذا الحوت، بلغت أكثر من 430 كيلوجرامًا.

ويصل سعر الكيلو الجرام الواحد من العنبر، نحو 60 ألف دولار أمريكي، غير أن الكمية التي حصل عليها الصيادون الشباب، وصلت قيمتها إلى 45 مليون ريال سعودي، بحسب الصياد الشاب نغم سعيد صالح، أحد الصيادين المحظوظين.

وقال نغم إن هذا الرزق الذي ساقه الله لهم، جاء لإخلاصهم في طلب الرزق الحلال، وتركيزهم في عملهم بالصيد التقليدي، رغم وجود الكثير من سفن الاصطياد الدولية التي تقتحم المياه الإقليمية لليمن، وتجرف الثروة السمكية وتؤثر على عمل الصيادين التقليديين.
وأشار الصياد الشاب أنهم تعرضوا للكثير من الابتزاز والمساومة من قبل بعض الجهات والشخصيات النافذة؛ للتنازل عما حصلوا عليه من “كنز”، مشيرًا إلى تكاتف أهالي الخيسة ووقوفهم إلى جانب هؤلاء الشباب، حتى تمت عملية بيع العنبر لأحد التجار الخليجيين.



 

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