40 عامًا من الوفاء.. رجل أعمال سعودي وأبنائه يودعون عاملًا مصريًا بتقبيل يده (فيديو)

الإثنين، 25-07-2022
12:50 م
أقام رجل أعمال سعودي
وأفراد أسرته احتفالية لوداع
مواطن مصري، بعد أن قضى لديهم في العمل وخدمتهم 40
عامًا، حيث قرر عم شوقي عباس أن يعود إلى الوطن ليقضي ما تبقى من عمره وسط أسرته.
وأظهر مقطع فيديو رجل
الأعمال خالد السعود وهو يقبل رأس العامل المصري كما قام أبناؤه بتقبيل يده تعبيرا
عن تقديرهم له.
وأوضح الفيديو المواطن
المصري، وهو يبكي متأثرا بما فعلته معه الأسرة السعودية ومشاعر الحب والتقدير
والوفاء التي غمروه بها.
وكان عم شوقي عباس
سمان، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، قرر العودة إلى مصر من أجل قضاء ما بقي من عمره
مع أسرته.
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