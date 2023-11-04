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4 مؤشرات تحذيرية تدل على إصابتك بسرطان المعدة

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السبت، 04-11-2023 02:46 م نسمه عبد الوهاب
4مؤشرات تحذيرية تشير إلى إصابتك بسرطان المعدة:

فقدان الوزن المفاجئ:
يعد فقدان الوزن المفاجئ أحد أكثر أعراض سرطان المعدة شيوعًا. إذا فقدت أكثر من 5 أرطال دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك علامة على سرطان المعدة.

آلام في البطن:
يمكن أن يسبب سرطان المعدة ألمًا في البطن، خاصة في الجزء العلوي الأيسر من البطن. قد يكون الألم شديدًا أو خفيفًا، وقد يأتي ويذهب.

عسر الهضم:
يمكن أن يسبب سرطان المعدة عسر الهضم، وهو شعور بعدم الراحة أو الألم بعد تناول الطعام. قد يكون عسر الهضم مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل الانتفاخ والغثيان.

القيء الدموي:
يمكن أن يسبب سرطان المعدة القيء الدموي، وهو قيء يحتوي على دم. قد يكون الدم لونه أحمر فاتحاً أو بني داكن.

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