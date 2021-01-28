4 شهور.. ياسر فرج يودع زوجته بكلمات مُبكية

الخميس، 28-01-2021
03:07 م
المصريون
ودع الفنان ياسر فرج
، زوجة
ه التي رحلت عن عالمنا أمس
الأربعاء، برسالة مؤثرة نشرلاها عبر حسابه
على موقع التوصل الاجتماعى "إنستجرام".
وقال ياسر فرج
: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إنى
لا أسألك رد القضاء لكنى أسألك اللطف فيه، النهارده شفت بعينى أد إيه ربنا راضى عنك..
وأد إيه كل اللى يعرفوكى بيحبوكى".
وأضاف: "وكم الدعاء اللى الناس دعتهولك وهى ما تعرفكيش..
الدكاترة والممرضين اللى عرفوكى آخر أربعة أشهر حبوكى أد إيه.. اللى هيصبرنى بقية حياتى
أنا والأولاد إننا متأكدين إن ربنا عاوزك فى مكان أحسن ومع ناس أحسن .. مسامحك فى أى
حاجة .. وراضى عنك فى كل شىء.. إلى اللقاء يوم اللقاء".
وعاش الفنان ياسر فرج
أياما صعبة أثناء علاج زوجة
ه ميادة،
ولا سيما بعد دخولها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل.
وشهدت الأيام الماضية معاناة كبيرة مر بها ياسر فرج
وعائلته،
خاصة بعد تأخر حالة زوجة
ه الصحية ودخولها إلى العناية المركزة، وحرص ياسر على زيارتها
بشكل متكرر للوقوف على آخر تطورات حالتها.