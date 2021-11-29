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4 أسباب وراء طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

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شيرين وحسام
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الإثنين، 29-11-2021 12:19 م
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام لبضع سنوات.
وعلى الرغم من عدم تأكيد أو نفي أحدهما لوقوع الطلاق، إلا أن موقع "الفن" اللبناني، نشر أسباب الانفصال، وهي:
- السبب الأول غيرة حسام الشديدة التي قد تصل الى أن تكون "مرضية"، إذ يمنعها من التواصل حتى مع محبيها، فغيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي له علاقة به.
- السبب الثاني غضبه السريع وردات فعله الصادمة، والتي لم تتحملها شيرين، خصوصاً مع ازدياد المشاكل بينهما.
- السبب الثالث : على الرغم من حبه الشديد لها، إلا أن شيرين كان تطلّع الى عيش تجارب جديدة، وحياة مليئة بالمغامرات والنجاحات مع زوجها، الا ان غيرته من شعبيتها الكبيرة جعلته يخاف على اسمه، وان يصبح زوج "الست".
- السبب الرابع : قبل فترة خرج والد حساب حبيب الى العلن في قصة أن ابنه يحاول السيطرة على أموال شيرين ورزقها، يبدو ان هذه الاقاويل لم تخرج الى العلن من دون سبب، وكما يقول المثل "لا يوجد دخان من دون نار".
 

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