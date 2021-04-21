350 مليون دولار..فنان شهير يقرر حرمان ابنه الوحيد من الميراث

الأربعاء، 21-04-2021
06:25 م
محمد فضل
أثار النجم العالمي جاكي شان
جدلا كبيرا بعد اعلانه قرار حرمانه ابنه الوحيد جايسي
من الميراث
، مشيرا الى انه سيتبرع بثروته التي تبلغ 350 مليون دولار أميركي تقريبا للجمعيات الخيرية.
وعن سبب هذا الأمر الغريب قال جاكي شان
: "إذا كان ابني قادرا على كسب المال فسوف يصنع المال الخاص به، وإذا كان غير قادر فسوف يضيع أمواله التي جناها".
على صعيد آخر أصدر جاكي شان
مؤخرا بيانا عن حالته الصحية قال فيه: "أريد إستغلال الفرصة لقول (شكرا) لكل من إهتم، أنا بصحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي، لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري شكرا! لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".