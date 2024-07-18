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300 فيديو جنسي مع نساء أحياء وأموات.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع بعد تنحي فريق الدفاع

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الخميس، 18-07-2024 01:04 م


تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسة لمحاكمة سفاح التجمع لمعاقبته بتهمة بقتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيًا قبل وبعد الوفاة، والتقاط مقاطع فيديو لهن خلال المعاشرة.

وكانت جهات التحقيق أحالت المتهم بقتل 3 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، والمعروف إعلاميا بـ سفاح التجمع، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والإتجار بالبشر.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل الجلسة الماضية لمحاكمة سفاح التجمع، على خلفية اتهامه بالقتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر لجلسة اليوم 18 يوليو لانتداب دفاع عن المتهم.

وواجهت هيئة المحكمة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، سفاح التجمع بمقاطع الفيديو والتي بلغت 300 فيديو، تضمنت معاشرته للسيدات قبل قتلهن وبعد قتلهن داخل جلسة سرية في غرفة المداولة.

جاء القرار بعد تنحي فريق الدفاع الجديد المكون من 4 محامين، عن الدفاع في قضية سفاح التجمع والترافع لصالحه، وذلك عقب خروجهم من غرفة المداولة والصدمة على وجوههم مما رأوه من فيديوهات المعاشرة للسفاح.

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