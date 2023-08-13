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300 جنيه عن كل دقيقة.. المترو يفرض غرامة رادعة على راكب عطّل القطار

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المترو
الأحد، 13-08-2023 11:19 ص


فرضت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق غرامة رادعة بحق راكب تسبب في توقف حركة المترو، ما أدى إلى حدوث تعطل في شبكة الكهرباء.

 

وقال مصدر مسؤول من الشركة المصرية لمترو الأنفاق أنه وفقاً لسياسة الغرامات المعتمدة في المترو، يتم فرض غرامة فورية على أي شخص يتسبب في تأخير قطار المترو بمقدار 300 جنيه لكل دقيقة من التأخير.

وتهدف هذه الغرامات إلى ردع الراكبين عن ارتكاب المخالفات ولتجنب تكرار التأخيرات في جدول القطارات.

 

وأكد المصدر أن شرطة المترو المسؤولة في محطة العتبة استجابت بسرعة وقبضت على الشخص المسبب للتأخير، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون العقوبات المعمول به في حالة ارتكاب مخالفات في مترو الأنفاق.

وأوضح أن الشخص الذي تسبب في تعطل قطار مترو العتبة سيتم معاقبته بغرامة تصل إلى 4500 جنيه، نتيجة لتأخير حركة القطارات لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وذلك بسبب عدم احترامه للتعليمات بفتح وإغلاق أبواب القطار وفقًا للأنظمة الكهربائية المعتمدة في المترو.

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