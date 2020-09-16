30 عامًا على علاقتهما.. يتزوج حماته بعد تطليق ابنتها

زوجين

تزوج رجل بريطاني من حماته بعد أربع سنوات من طلاقه من وزوجته، في علاقة تعود إلى ما قبل ثلاثة عقود.



التقى كلايف بلوندن (65 عامًا)، بزوجته بريندا (77 عامًا)، عندما تزوج من ابنتها إيرين في عام 1977، وكانا لديهما ابنتان - سارة وتانيا - وطلقا في عام 1985.



وبعد أربع سنوات، بدأ كلايف ووالدة طليقته المواعدة سرًا، بعد أن "انتهى بهما الأمر إلى التقبيل" بعد تناول مشروب.



قال الزوجان إنهما "وقعا في الحب" على الفور، وافترض الناس أن العلاقة "لن تدوم"، لكنهما ما زالا يقولان إن هناك "سحرًا" في علاقتهما بعد 30 عامًا معًا.



أضاف كلايف لموقع "ديلي ميرور": "اعتقد الناس أننا لن نبقى ولكننا أقوى من أي وقت مضى. نحن معًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وهناك سحر لذلك".



وأضافت بريندا: "وقعنا في الحب، ذات ليلة، أخذني لتناول مشروب وانتهى بنا الأمر إلى التقبيل. كلايف رجل نبيل وهو يعتني بي. يمكنني أن أجد بعض الجدل لكنه يهدئني".



وظل الزوجان معًا منذ ثلاثة عقود ولكنهما تزوجا فقط في سن 13 عامًا، لأنه كان من غير القانوني في السابق أن يتزوج الشخص من حماته.



عقدا زواجهما لأول مرة في عام 1997، ولكن بعد أيام قليلة، تم القبض على كلايف، قيل له إن هناك "عائقًا قانونيًا" أمام الزواج من حماته، وحذر من أنه قد يُسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا مضيا قدمًا في ذلك.



افترض الزوجان خطأ أنهما يمكنهما الزواج لأن ريتشارد، زوج بريندا الأول، قد توفي وتزوجت إيرين مرة أخرى. بدلاً من ذلك، اضطر كلايف وبريندا إلى تسوية قرار بتغيير لقبها إلى كلايف من خلال استطلاع رأي.



واصل كلايف حملته من أجل تعديل القانون الذي مضى عليه 500 عامًا، لأنه يعتقد أنه تم "إيقافهما بشكل غير عادل" و"أرادا تغييره".



وبعد 10 سنوات، قضت محكمة أوروبية بأن حظر زواج الأصهار يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وكان كلايف وبريندا أحرارًا في الزواج.



قال كلايف: "أتذكر عندما سمعنا الخبر في التلفزيون، في سبتمبر 2005. نزلت على ركبتي على الفور وتقدمت لخطبة بريندا. كان لدي دموع في عيني".



في 17 مارس 2007، أصبح كلايف وبريندا أخيرًا زوجًا وزوجة في مكتب تسجيل وارينجتون، وهو المكان نفسه الذي تزوج فيه كلايف من إيرين قبل 30 عامًا.



لكن الغالبية من أسرتهما، بما في ذلك إيرين، لم يرغبوا في الحضور وأرسل لهم قريب واحد فقط بطاقة تهنئة.



وتحدثت إيرين قبل ثماني سنوات، وقالت إنها اعتقدت أن علاقتها مع كلايف كانت من أجل البقاء وأن والدتها "خانتها".



وأضافت: "لم أعد أعرف من هي أمي. لقد تسبب كلايف في تقسيم أسرتنا. ولن أسامحه أبدًا".