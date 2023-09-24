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30 جنيه للكيلو.. الزراعة تكشف مفاجأة عن سر ارتفاع سعر البصل

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بصل
الأحد، 24-09-2023 02:55 م


قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة إن لدينا اكتفاءً ذاتيًّا من البصل وفائضًا يتم تصديره للخارج سنويًّا يصل إلى 15%".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنتجنا 3.5 مليون طن بصل في أبريل ومايو الماضي وما تم تصديره حتى الآن أقل من 400 ألف طن.

ولفت: تم شراء المحصول من المزارعين من قبل التجار بسعر 6 جنيهات للكيلو وقاموا بتخزينه وتعطيش السوق حاليًّا لبيعه بأسعار مرتفعة تصل إلى 30 جنيهًا للكيلو.

 

وأشار: ما تم تصديره العام الحالي من البصل أقل من العام الماضي، ولا صحة لما تردد عن تسبب التصدير في ارتفاع الأسعار.

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