30 ألف جنيه.. بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن أزمة بودي جارد «صلاح»

الخميس، 18-11-2021
11:05 ص
أثار الفرعون المصري محمد صلاح
نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي
جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور حراس شخصيين للاعب خلال مواجهتي المنتخب
وانجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.
وظهر حراس محمد صلاح
في مباراة أنجولا عندما حاول اقتحم عددًا
من الجمهور الأنجولي أرضية الملعب من أجل التقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصري حيث ظهر الحراس الخاصين به وقاموا بمنع الجماهير
من الاقتراب منه.
وأصدر اتحاد الكرة
برئاسة أحمد مجاهد بيانا للدفاع عن
محمد صلاح
يؤكد أن الحراسة الخاصة للاعبي المنتخب
الوطني من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من لاعبيه، وذلك حرصًا من الاتحاد على عدم
تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصةً في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا.
وأصاف البيان أن حصول محمد صلاح
نجم الفريق على اهتمام خاص
في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة أنجولا ومصر الأخيرة من توقف
المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط
صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه
بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر.
كما يؤكد الاتحاد المصري أن نزول طاقم الحراسة الخاص إلى
أرض الملعب خلال لقاء مصر والجابون الأخير كان أمرًا اضطراريًا لإقامة احتفالية في
أرض الملعب قبل انطلاق المباراة شهدت تواجد عناصر عديدة من خارج دائرة المعنيين بالمباراة.
واتحاد كرة القدم إذ يؤكد على حرصه لفرض النظام في ملاعب
كرة القدم فإنه في الوقت نفسه يضع في اعتباره طبيعة الانتقادات التي وجهت في هذا الشأن
ورفضه أيضا إلى أي تزيد من جانب القائمين على تنفيذ هذه المهمة.
من جانبه كشف الإعلامي محمد شبانة
عن كواليس إصدار بيان الاتحاد
المصري لكرة القدم بشأن طاقم الحراسة خلال مباراة الجابون الختامية لمجموعات تصفيات
كأس العالم.
وقال شبانة
في برنامجه "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "تسببت الأخبار
التي انتشرت عن قيام محمد صلاح
بوضع بند في عقده مع ليفربول يجبره على الاستعانة بحارس
خاص في غضب اللاعب الذي طالب اتحاد الكرة
بإصدار بيان لتوضيح الصورة، وبالفعل تم إصدار
البيان".
وأضاف: "ما أغضب صلاح
هو أن بعض الأخبار أكدت أنه هو
من طلب من ليفربول وضع هذا الشرط، فيما رفضه نجوم أخرى مثل ساديو ماني وهو ما تسبب
في اهتزاز صورة صلاح
لدى الجماهير التي هاجمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار شبانة
: "علم (بوكس تو بوكس) من مصادره في اتحاد
الكرة، أن طاقم حراسة محمد صلاح
والذي يتحمل تكاليفه اتحاد الكرة
، يكبد خزينة الجبلاية
30 ألف جنيه في الأسبوع الواحد.
وواصل: "الطاقم استعان به اتحاد الكرة
من أحد شركات
الأمن التي سبق لها التعامل مع اتحاد الكرة
، وتكلفتهم 30 ألف جنيه في الأسبوع، ويتم
دفع راتبهم خلال تواجد صلاح
بالمعسكرات فقط".
وشدد: "الغريب أن اتحاد الكرة
منح الحراسة الخاصة لصلاح
ملابس المنتخب الرسمية، بحيث يتم معاملتهم كأحد أفراد الجهاز الفني في فندق الإقامة
أو داخل الملعب".