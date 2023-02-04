3 نساء يقتحمون غرفة العناية المركزة على حلمي بكر ويحدثون أزمة (فيديو)

السبت، 04-02-2023
10:03 ص
نفت ليلي الشبح عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل
الإجتماعي إنستجرام ، ما تردد عن اقتحامها غرفة العناية المركزة
والتصوير معه .
وتواجدت 3 نساء في غرفة العناية المركزة
على غير رغبة
الفنان الذي تعصب على إحداهن وهي الراقصة هندية
، كما تواجدت طليقته و ليلى
الشبح.
وقالت ليلى الشبح ، ان ما تردد ليس صحيحاً ، وانها
على معرفة شخصية بالفنان والمؤسيقار منذ سنوات طويلة ، و تولت توكيل محامي له بعد أزمته
مع طليقته .
وأضافت ليلي الشبح : انها كانت ترافق الفنان حلمي بكر فى
أزمته الأخيرة ، ولكت شعرت ان طليقته لا تريد تواجدها ، وهو يرغب فى أن تتواجد ابنته
بجانبه ، لذ فقد انسحبت .
وكشفت ليلي الشبح : ان حلمي بكر انفعل على الراقصة هندية
، ولكنه لم يطردها ، واكتفى برفض التصوير معها بسبب انها قامت بمهاجمته فى البرامج
التليفزيونية .