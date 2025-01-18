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3 لاعبين صدموا محمود الخطيب في الأهلي

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الخطيب
السبت، 18-01-2025 02:41 م
تمثل فترات انتقال كرة القدم «الميركاتو» تحديًا لإدارات الأندية الجماهيرية وأبرزها الأهلي بقيادة محمود الخطيب في ظل المنافسة المستمرة على الألقاب القارية ومونديال الأندية، وسط مطالبات مرتفعة في 2025 نظرًا لانتظار بطولة كأس العالم بأمريكا.
ويحيط الغموض بمستقبل أكرم توفيق لاعب خط وسط الأهلي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع المارد الأحمر، والمفترض أن ينتهي في الصيف الموأشارت عدة تقارير خليجية إلى حسم صاحب الـ 27 موقفه بالرحيل عن المارد الأحمر والانتقال إلى صفوف الشمال القطري للفوارق الكبيرة في البنود المالية للعقد المقترح.
وجاء موقف توفيق ليمثل صدمة لجماهير المارد الأحمر وإدارة النادي نظرًا لمسيرته السابقة مع الفريق.
رمضان صبحي
وواجه الخطيب خلال رئاسته للنادي الأهلي مواقف مشابهة خلال فترات انتقالات سابقة وأبرزها تفضيل رمضان صبحي الانتقال إلى صفوف بيراميدز عن الاستمرار مع الأهلي، وذلك في 7 سبتمبر 2020.
ومثل انتقال صبحي صدمة قوية لعدة أسباب أبرزها كونه من أبناء النادي وامتلاكه فرصة كتابة أرقام ذهبية قياسًا على الإنجازات المحققة في سن صغير، إلى جانب تفضيل أحد المنافسين المباشرين محليًا.
عبدالله السعيد
وقبل رمضان صبحي، كان عبدالله السعيد النجم الأول بالأهلي، قد أحدث جدلًا كبيرًا بعدما وقع للغريم التقليدي الزمالك، في 2018 مقابل 40 مليون جنيه.
السعيد عاد واتفق على تجديد تعاقده مع الأهلي لموسمين، قبل أن تقرر إدارة الخطيب تجميده وعرضه للبيع.
أحمد فتحي
وقدم أحمد فتحي سيناريو مشابهًا لموقف أكرم توفيق، عندما فضل الانضمام إلى بيراميدز، رغم محاولات الأهلي لتمديد التعاقد، وذلك في 11 أبريل 2020.قبل

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