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3 كلمات.. أدهم نابلسي يفجر مفاجأة عن سبب اعتزاله: تعليق من متابع

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أدهم نابلسي
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الأحد، 27-03-2022 03:04 م

 كشف الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، لأول مرة الأسباب التي دفعته لقرار اعتزال الغناء، الذي أعلن عنه شهر ديسمبر الماضي، خلال بث مباشر عبر حسابه بتطبيق سناب شات رد من خلاله على أسئلة المتابعين حول ما دفعه للاعتزال، وما هي نقطة التحول في مشواره الفني.

وقال أدهم نابلسي، إنه اتخذ هذا القرار منذ رمضان الماضي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يشعر بالراحة وحاول إصلاح الأمر وساعدته فترة الحظر المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح: "كورونا ساعدتني أشوف الأمور على حقيقتها قبلها كان سفر ولا يوجد استقرار، كنت جالسًا في البيت وبدأت أفكر واستمريت في العمل سنة تقريبًا بس اللي صار أنه في شهر رمضان الماضي كنت أعمل على ألبوم وبدأنا العمل وقلت أريد أن أمسح السوشيال ميديا للتركيز.

جملة صحت شيء داخلي

وأضاف أن واحدة من أهم أسباب قرار اعتزاله، جاءت من خلال انتشار كوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي تقول (ماذا يقول أدهم نابلسي) وكانت تضم عددا من جمل الأغاني التي يغنيها، لكن جملة واحدة استوقفته وهي (ماذا يقول أدهم النابلسي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي)، قائلًا: "حينها عندما قرأتها هيك سبحان الله صحت شيء جواي إنه عن جد يا ليتني قدمت لحياتي.

ولفت إلى أنه قرر الانتهاء من ألبومه الحالي ليكون الأفضل في مشواره الفني ثم يعلن الاعتزال بعدها، لكنه تراجع عن هذا التفكير، مضيفًا: "وفي العشر الأواخر وضع الله في شعور وفكرت هل أنا ضامن أني أعيش لهذا اليوم حتى اعتزل".
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