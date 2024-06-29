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3 علامات تدل على الإصابة بسرطان الجلد

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سرطان الجلد
السبت، 29-06-2024 07:01 ص نسمه عبد الوهاب
اعراض سرطان الجلد؟

تغيرات في الشامات مثل التغيرات في الشكل أو الحجم أو اللون أو الحواف.
ظهور تقرحات جديدة أو آفات جلدية غير قابلة للشفاء.
تغيرات في لون أو مظهر البشرة.

كيف يتم تشخيص سرطان الجلد؟
يتم تشخيص سرطان الجلد عن طريق فحص الجلد من قبل طبيب الأمراض الجلدية، ويتم إجراء خزعة من المنطقة المصابة لتأكيد التشخيص.

ما هو علاج سرطان الجلد؟
يعتمد علاج سرطان الجلد على نوعه ومرحلة تقدمه، وتشمل خيارات العلاج ما يلي:

العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد، حيث يتم إزالة الورم الجلدي.

يستخدم العلاج الإشعاعي لقتل خلايا السرطان باستخدام أشعة عالية الطاقة.

يستخدم العلاج الكيميائي أدوية لقتل خلايا السرطان في جميع أنحاء الجسم.

يساعد العلاج المناعي جهاز المناعة على مهاجمة خلايا السرطان.

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