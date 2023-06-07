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3 شروط لقبول تصريح الحج ..... تفاصيل

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السعودية
الأربعاء، 07-06-2023 02:12 ص نسمه عبد الوهاب
أعلنت وزارة الحج والعمرة ضرورة إكمال التحصينات كشرط أساسي لإصدار تصريح الحج بعد إتمام التقديم على الحج.
أوضحت وزارة الحج أن هناك 3 شروط أساسية لإصدار تصريح الحج وهي لقاح فيروس كورونا، لقاح الحمى الشوكية التيسرية، لقاح الانفلونزا الموسمية.
ونوهت وزارة الحج أن آخر معاد لإكمال التحصينات هو قبل بدء موسم الحج بـ 10 ايام.

وكانت أمانة العاصمة مكة المكرمة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات، قد انهت تهيئة الخمس مواقف على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.88 مليون متر مربع، وذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1444هـ، تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية ، أوضحت الأمانة بأنها تولي عناية كبرى بهذه المواقف نظراً لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه قد جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيأة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

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