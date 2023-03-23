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3 دول تعلن أن غدًا الجمعة أول أيام شهر رمضان

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رمضان
Native
Teads
الخميس، 23-03-2023 11:40 ص


أعلنت جمعية علماء الهند عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الأربعاء 29 شعبان في الهند، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند، بحسب المركز الدولي للفلك.

 

وأشار المركز الدولي للفلك إلى أن بنجلاديش أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

وأعلنت باكستان أيضًا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك بعد تعذر رؤية الهلال.

 

وكان مركز الفلك الدولي، أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم الأربعاء، لأنه يوم 29 شعبان فيها.

 

واليوم أعلن الأردن وسلطنة عمان وإيران الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك بعد استطلاع رؤية الهلال مساء اليوم الأربعاء.

 

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