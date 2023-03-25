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3 أندية تتنافس على شراء بيرسي تاو من الأهلي من هم 0000تفاصيل

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بيرسي تاو
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السبت، 25-03-2023 05:21 م نسمه عبد الوهاب
نشرت تقارير أجنبية أن بيرسي تاو، لاعب الأهلي، تلقى 3 عروض من أندية مختلفة للحصول على خدماته بداية الموسم الكروي المقبل.
وارتبط اسم بيرسي تاو بالرحيل إلى الدوري السعودي بعدما تولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، منصب المدير الفني لفريق أهلي جدة.
كما نشرت تقارير من جنوب أفريقيا تؤكد دخول نادي صن داونز في مفاوضات جادة، لاستعادة خدمات بيرسي تاو ودعم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وأخيرًا ذكرت صحيفة «كيف أوف» الجنوب أفريقي، أن نادي بيرنلي الإنجليزي وضع بيرسي تاو على رأس اهتماماته في الميركاتو الصيفي بطلب من كومباني،
المدير الفني للفريق، الذي يعرف قدرات تاو، وسبق أن دربه في أندرلخت البلجيكي
من جانبه، رد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، على حقيقة العروض التي تلقاها بيرسي تاو في الآونة الأخيرة.
وأكد المصدر أن الأهلي لم يتلق أية عروض بشكل رسمي من أجل الاستغناء عن بيرسي تاو، مشددًا على أن إدارة النادي لا تمانع في رحيل اللاعب عن صفوف الفريق شرط تلقيه عرض مادي مناسب.



 

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