3 أماكن يُحرم على الزوج جماع زوجته فيها شرعًا





حدد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ضوابط وأحكاما شرعية للعلاقة الحميمة بين الزوجين، محددا أوقات معينة لا تجوز فيها العلاقة مثل وقت الصيام في نهار رمضان ووقت حيض المرأة والنفاس.

وكذلك حدد الشرع أماكن لا يجوز فيها إقامة هذه العلاقة، وهو ما أن أوضحه الدكتور السيد سعيد الشرقاوي الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر، ردا على سؤال سبق أن تلقاه من شخص يقول: "هل هناك أماكن معينة يحرم على الزوج والزوجة أن يحدث بينهما علاقة زوجية في هذه الأماكن؟".

وفي رده، قال الشرقاوي إن الله سبحانه وتعالى أباح للزوج وللزوجة أن يطلعا على عورات بعضهما البعض، فقال عز وجل: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"، لكن هناك بعض الأماكن يحرم على الزوج والزوجة أن تحدث بينهما العلاقة الزوجية فيها وهي كالتالي:

1- المساجد

أكد الشرقاوي أنه لا يجوز أبدًا أن تحدث علاقة حميمة بين الزوجين في المسجد لقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"، والمساجد هي أماكن لعبادة الله ينبغي أن تنزه عن مثل هذه الأشياء.

2- غرفة تجمع زوجتي

أما المكان الثاني فيقول الشرقاوي إنه لا يجوز للزوج إذا كان متزوجًا أكثر من واحدة أن يجمعهم معًا في نفس الغرفة، فهذا من المحرمات، إذ لا يجوز للمرأة ألا ترى عورة المرأة مهما كانت من هي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك"، ورد الشرقاوي على فكرة الجماع بين الثلاثة في حال سترهم للعورة، قائلًا إن العلماء اختلفوا على رأيين ففريق قال مكروه وفريق قال حرام، مؤكدًا أن الصواب الحرمة، "ابتعد تماما أن تجمع بين زوجتيك في الفراش أو في نفس المكان أو الغرفة".

3- العلانية

أما المكان الثالث فهو العلانية، أمام الناس في العراء سواء في الشارع أو في المواصلات أو في الصحراء وأي مكان لا يأمن ألا يراه الناس فيه، ففي ذلك كشف للعورات وربما يطلع الناس عليها، فهذا ينزع من قلب الإنسان الحياء ويجعله لا يشعر بالغيرة على عرضه ولا على زوجته وكذلك الزوجة.

وأضاف الشرقاوي: وأيضًا أحد أهداف الشيطان في الدنيا أن يكشف عورة الإنسان وزوجه للناس، فكان هدف إبليس كله مع سيدنا آدم أن يكشف عورته، فقال تعالى في سورة الأعراف: "يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما..."، كما أن في هذا الأمر تشبها بالحيوانات، كذلك أنه لا يأمن على نفسه التصوير خاصة مع تقدم وسائل التصوير.