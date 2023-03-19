28 جنيهًا.. هبوط كبير في أسعار الدواجن بعد قرار وزارة التموين

الأحد، 19-03-2023
11:07 ص
هبطت أسعار الدواجن
اليوم الأحد في الأسواق بعد ارتفاع ملحوظ
بالأمس ، إذ سجل سعر كيلو الفراخ
البيضاء التمسني داخل المزعة بداية من 70 جنيها اليوم
بعد 75 جنيها أمس، فيما تباع للمستهلك بداية من 72 جنيها في المحلات بتراجع نحو 28
جنيها من أعلى سعر وصلت إليه قبل أيام وهو 95 جنيها للكيلو في بعض المحلات.
ووصل سعر كيلو الفراخ
البياضة “ الأمهات” داخل المزرعة إلى نحو 68 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك
بداية من 70 جنيها وحتى 75 جنيها حسب المنطقة.
سعر كيلو البانيه
ويبدأ سعر كيلو البانيه اليوم من 160 جنيها في المتوسط بعد أن كان 210 جنيهات قبل عدة أيام، فيما قد يصل
اليوم في بعض المحلات إلى 180 جنيها.
أسعار الدواجن
اليوم
كيلو الفراخ
البيضاء: يبدأ السعر من 70 جنيهًا في المزرعة،
و72 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
أسعار الفراخ
الفراخ
البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.
الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
الأوراك: بين 79- 92 جنيهًا للكيلو.
بانيه ضمن أسعار الدواجن
اليوم: بين 160- 180 جنيهًا للكيلو.
الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.
سعر الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.
سعر الهياكل : 42 -50 جنيهًا للكيلو.
الفراخ
الأمهات البيضاء: 68 في المزرعة ، و70-74 جنيهًا للكيلو
للمستهلك.
استيراد كميات جديدة
وكانت وزارة التموين
والتجارة الداخلية أعلنت استيراد 27
ألف طن دواجن منها 2000 طن من صدور وأوراك دواجن مجمدة برازيلية ستصل خلال أسبوع.
كما أعلن علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،
التعاقد مع البرازيل لاستيراد 25000 طن دواجن مجمد ة أن السبت.
ونوه وزير التموين
بحسب بيان للوزارة، إلى أن الكميات التي سوف تصل الموانئ المصرية حتى 23 من الشهر
الجاري.