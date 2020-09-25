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27 ألف مسافر في 206 رحلة يشهدها مطار القاهرة اليوم

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27 ألف مسافر في 206 رحلة يشهدها مطار القاهرة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 25-09-2020 02:50 م متابعات- أمينة عبد العال
يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم 103 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة تقل علي متنها حوالي 12 ألف راكب .
كما يغادر مطار القاهرة 103 رحلة إلي عدة وجهات أوربية وعربية و إفريقية وتقل علي متنها 15 ألف مسافر من جنسيات مختلفة .
و أعلنت الشركة أنها ستسير غدا 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلي أمستردام و أثينا و بروكسيل و باريس و كوبنهاجن و روما و فرانكفورت و أكرا و جنيف ولندن و تونس و ميلانو و موسكو وبرلين و فينا و أديس أبابا و بغداد و الخرطوم و الشارقة و يروت،المدينة المنورة، البحرين، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد.
 و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبو ظبي، جدة، الرياض، الدمام، كما تسير الشركة 7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، 3 رحلات جوية إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6000 راكب.
 

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