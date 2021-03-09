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2373 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات آخر 24 ساعة

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
 
الثلاثاء، 09-03-2021 05:15 م محمد فضل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 219,593 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم .


ووفقا لصحيفة الإتحاد الإماراتية ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 415,705 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,345 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,784 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 396,433 حالة.
 

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