200 جنيه وممارسة رذيلة.. قصة البواب وبائعة الخضار التي انتهت داخل غرفته بجريمة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس حارس عقار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة داخل شقته بمنطقة حلوان. وطالبت النيابة العامة بإجراء تحريات شاملة من الأجهزة الأمنية للوقوف على كافة ملابسات الواقعة ومعرفة تفاصيلها.

ورد بلاغ من الأهالي إلى قسم شرطة حلوان بدائرة القسم، أفاد بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل غرفة خاصة بحارس العقار، وتبين عند الانتقال والفحص أن الجثة تعود لسيدة كانت ترتدي ملابسها ولا تربطها أي صلة قرابة بالحارس.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحارس، الذي يدعى "مصطفى ن. ز"، ويبلغ من العمر 42 سنة ومن محافظة أسيوط، استقبل سيدة طلبت منه كوبًا من الماء. وبعد استضافتها في الغرفة التي يقيم بها، طالبت السيدة بمبلغ مالي قدره 200 جنيه، مهددةً بأنه إن لم يمنحها المبلغ فسوف تدعي أنه يحاول التحرش بها واحتجازها داخل الغرفة، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تعدٍ متبادل؛ فأحدثت السيدة إصاباتها، مما أدى إلى وفاتها متأثرةً بتلك الإصابات.

وأضافت التحريات أن المجني عليها تدعى "إيمان أ"، تبلغ من العمر 35 سنة، وهي بائعة خضار متجولة تراكمت عليها الديون، فاضطرت للعمل بالمنازل كخادمة. وذكرت أن السيدة خرجت يوم الواقعة الساعة 11 ظهرًا متوجهةً إلى عملها، ولم تعد إلى المنزل منذ ذلك الحين.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه للواقعة، مؤكدًا أن المجني عليها حضرت أثناء جلوسه أمام العقار الذي يعمل فيه دون معرفة سابقة، وأنها طلبت مساعدته في البحث عن عمل كخادمة، لكنه أفادها بأنه لا يوجد عمل في العقار. كما طلبت منه كوبًا من الماء، وأثناء ذهابه لإحضاره سارَت خلفه حتى دخلت الغرفة التي يقيم بها، ثم طالبت بمبلغ مالي قدره 200 جنيه على سبيل المساعدة.

وأوضح المتهم في اعترافاته أنه حال رؤيتها للأموال داخل حافظة النقود، هددته بأنه إذا لم يمنحها المبلغ المالي فسوف تدعي كذبًا بالتحرش بها ورغبته في التعدي عليها جنسياً واحتجازها بالغرفة. وعندما رفض المتهم إعطاءها المبلغ، بدأت السيدة بالتعدي عليه بالضرب والصياح مما أحدث له جرحًا غائرًا في وجهه، فتعدى عليها وخنقها بغطاء رأسها "إيشارب" كان يرتديه خشية من قيامها بالصياح، حتى سقطت أرضًا وهي تصطدم بحاجز خاص بباب الغرفة، مما أدى إلى إصابتها في رأسها.

وبعد معاينة موقع مسرح الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار، تم التوصل إلى عدد من اللقطات المصورة التي توثق صحة رواية المتهم بما حدث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.